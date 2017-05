Partage d'expérience entre militaires tchadiens et américains dans le domaine de la santé

Le personnel médical tchadien et américain ont mené des exercices et des formations en préparation austère de traitement chirurgical des traumatismes pendant deux semaines, ce qui a permis aux professionnels médicaux des deux armées de partager les bonnes pratiques médicales, de renforcer les procédures de traitements médicaux et de promouvoir les partenariats.



Cet exercice de formation en préparation médicale a permis aux forces américaines de s’adapter dans un environnement nouveau, de partager les procédures médicales, et aux professionnels tchadiens d'améliorer leur capacité de prestation de soin de santé pour fournir une chirurgie efficace et une réponse immédiate au traumatisme.



Le chef du commandement général du 3ème corps médical des US-Army, le général de brigade, Jonathan Woodson a affirmé que cet exercice de Formation contribue au renforcement et à la consolidation des capacités médicales des deux pays, offrant ainsi une grosse opportunité aux soldats d'accroître leurs aptitudes lorsqu’ils se trouvent dans un environnement différent en travaillant dans des blocs opératoires, des salles d'urgence et autres.