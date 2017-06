Peter william Mandio:"Un infatigable défenseur de la morale publique ne mérite pas de telles insultes à sa mort"

La disparition brutale de Mgr Jean Marie Benoît BALA , évêque du diocèse de Bafia nous donne l occasion, une fois de plus d’ apprécier la nuisibilité du mauvais usage des réseaux sociaux mais également d’ avoir une nette perception de l’ incroyable décadence morale de notre société où règnent désormais le mensonge, l’ insulte, l’invective, la manipulation et l’ outrage. En l’ espace de 72 heures , le Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques de la Diaspora Camerounaise en abrégé ( Code ) a rendu public deux communiqués accusant le président Paul Biya , pourtant chrétien Catholique engagé et ancien séminariste d’ être le commanditaire de » l’ assassinat » de l’ évêque de Bafia . Ces compatriotes visiblement déséquilibrés et drogués ont tout d’ abord affirmé sans preuves que Mgr BALLA a été » abattu par balles « , poursuivant dans cette misérable gymnastique d’ enquête – vaudou un autre activiste nommé Bodo Nouma , un ancien soldat de 2eme classe déserteur de l’ armée camerounaise qui avait publié « qu’ une fois tué, l’ évêque a été transporté nuitamment par un hélicoptère militaire puis jeté dans le fleuve Sanaga vers Ebebda » …et que « les riverains auraient entendu le bruit d’ un corps qu’ on jetait » . Le scénario du film du déserteur de la Semil s’ arrête là. Monsieur Bodo Nouma , faisant référence à l’ actuel Pape parle plutôt de sa sainteté Benedict en lieu et place du Pape François. Inculte? Manifestement. Plus frappant encore il veut faire croire à l’ opinion qu’ on peut suivre le bruit d un corps jeté loin des habitations du haut d un hélicoptère avec le vrombissement du moteur. Ne riez pas! Dans cette même veine, un artiste camerounais, le nommé KENFACK Jean jules alias MAAHLOX voulant certainement faire du buzz sur les réseaux sociaux, a cru devoir couvrir l’ évêque -défunt d’ insanités et d ‘ opprobre en le traitant publiquement « d’ imbécile », … » sale chien » et de « cafard » sans oublier les fameux « cul de sa mère » en références aux parties génitales de la mère disparue du prélat. Je tiens ici à rappeler que Mgr BALLA était un dignitaire de l’ église, une autorité morale qui ne mérite pas , même mort , d être traité avec une telle littérature offensante et déshonorante. Cet artiste -musicien par ses propos injurieux et offensants s’est rendu coupable de nombreuses infractions consignées dans notre arsenal juridique ( Code pénal ), qui précisent bien que ceux qui ont publient des propos offensants sur la toile sont passibles de poursuites et de condamnations pénales . Ainsi, avant qu’ on ne retrouve le corps de l’ évêque, on pourrait qualifier certains propos : – d’ injures publiques,

– outrages à Ministre de culte,

– atteinte aux moeurs ou à la morale publique,

– sans oublier les crimes séditieux que sont toutes ces grossièretés proférées contre le public.

UNE Fois le Corps retrouvé :

– Outrage à la mémoire d’ un mort,

– atteinte à l’honorabilité etc …..

Il est constant que pour les attaques dirigées contre le chef de l État , il ya de l’Outrage et des accusations mensongères. On invoquera pour le deuxième cas, les articles 241 , 264 , 270 , 305 al5 ( diffamation à la mémoire d un mort ) et 307 al4 ( injures faites au mort ou à la mémoire d un mort ) . Mgr Jean Marie Benoit BALLA qui fut un grand serviteur de Dieu , un infatigable défenseur de la morale publique ne mérite pas de telles insultes à sa mort . J’exhorte donc les différents Ministres de la Justice, des Postes et Télécommunications et de la Culture à prendre leurs responsabilités face à de telles dérives graves .

Peter William Mandio*

*Ancien Maire*, *Député du Mbam et Inoubou*