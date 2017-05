Le nombre total de personnes ayant traversant la Méditerranée centrale depuis le début de l'année dépasse désormais 60.000, et près de 9.500 migrants et réfugiés ont été secourus la semaine passée et ont débarqué dans divers ports italiens, a indiqué lundi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...