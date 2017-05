Portrait : Le sacre du commandant de bord Zenaba Issa Oki

La jeune pilote, Zenaba Issa Oki Soumaine a décroché brillamment son parchemin de commandant de bord, lors d’une grande cérémonie qui a rassemblé une myriade de monde à l’Hôtel Hilton, sous la houlette de la première dame, Hinda Deby Itno, le 3 mai 2017.



C’est pour la première fois dans l’histoire du Tchad qu’une femme se lance dans le domaine convoité du pilotage, commandant de bord dans l’aviation qui honore le Tchad, pays qui à relevé un grand défi, celui d’avoir contribué à la formation de la toute première femme pilote. C’est un pari gagné pour les autorités Tchadiennes qui ont toujours misé sur la politique du genre.



Le commandant de bord, Zenaba Issa Oki Soumaine est née le 30/08/1986 à N’Djamena, au Tchad, avant de poursuivre ses études primaires et secondaires, allant de la période de 1997 à 2005. Elle décroche un baccalauréat de série D en 2003 à N’Djamena et entame sa première année de comptabilité finance à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Sabangali en 2005.



Animée par une détermination et d’une ambition à mainte égale, le commandant de bord, capitaine Zenaba Oki Issa Soumaine a fait preuve de rigueur, d’abnégation et d’humilité, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs diplômes, à savoir le diplôme de commandant de bord de B737-700/800 (2015-2016), une licence de pilote de ligne (ATPL en décembre 2014) à Miami aux Etats-Unis, un parchemin de commandant de bord sur hawker 900XPI (2014), et surtout d’une licence de pilote commercial en Éthiopie (2005-2008).



Nantie d’une expérience professionnelle impressionnante qui corolle sa formation théorique par des stages de perfectionnement techniques, entre autres, le stage de commandant de bord avec Éthiopien Airlines (2015-2016), le stage de commandant de bord sur hawker900xp à Dubaï (janvier 2014) et la qualification sur Boeing 737-NG copilote (2012-2013), stage avec Ethiopian Airlines et Stage professionnel avec Air Burkina (2009-2012).



Elle se définit comme une femme dynamique, ponctuelle, rigoureuse, humble, enthousiaste et ouverte à tous, ayant pour distraction le vol en plein air, la musique et la lecture. Toutefois, le commandant de bord, Mme Zenaba Issa Oki Soumaine rêve de voir son pays, le Tchad, avoir sa propre compagnie aérienne et lance ce message à l’égard de ses sœurs : « Battez-vous. Soyez rigoureuse et ne laissez pas la place au doute. Et la réussite est à votre portée de main Inchallah ».



Elle est polyglotte, ayant à son actif le français, l’arabe et l’anglais. Ce sacre offre déjà une opportunité pour interpeller la gente féminine de prendre modèle sur le commandant de bord, capitaine Zenaba Issa Oki Soumaine qui est parvenue à réaliser son rêve par sa rigueur, son courage, son amour du travail bien fait et surtout, de sa compétence incontestable dans son domaine.