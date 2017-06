Pour l'Aïd el-Fitr, Déby appelle les tchadiens à "l'esprit absolu de la citoyenneté"

Le Président de la République Idriss Déby a appelé ce matin les tchadiens à mettre de l'avant l'esprit absolu de la citoyenneté, dans l'intérêt du pays, dans une déclaration à la presse, après sa sortie de la grande mosquée Faycal pour la prière de l'Aïd el-Fitr.



"Nous devons nous tolérer et travailler tous pour l'avancement de notre cher pays le Tchad. Je fais appel à la nation du Tchad pour tenir ensemble afin de faire face aux défis sécuritaires et économiques, à travailler ensemble pour la paix et la coexistence pacifique, l'esprit absolu de la citoyenneté", a déclaré le chef de l'Etat.



De nombreux musulmans se sont rassemblés ce matin à la grande mosquée de N'Djamena pour la prière de l'Aïd, dont plusieurs membres du gouvernement, présidents de grandes institutions et personnalités.