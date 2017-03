Pour lutter efficacement contre le terrorisme

La conférence a été dirigée par le directeur du centre Khalid Cherkaoui Semmouni et animée par les professeurs universitaires Miloud Belkadi, Abderrahim Manar Slimi, Kamal El Hachoumi, et les enseignants-chercheurs Mohamed Jebbour et Karim Aiche.



L'évènement a connu la présence de l'écrivain marocain, auteur d'un livre et de nombreux articles sur l'Islam et l'Islam politique, Kamal Znidar dont l'intervention a été coupée et étrangement jugée "hors sujet" par Khalid Cherkaoui Semmouni, le directeur du Centre de Rabat pour les études politiques et stratégiques.



Dans un entretien qui s'est déroulé en marge de cette conférence, l'auteur du livre "Islam : meilleure religion au monde" a estimé que "le Maroc ne fait pas partie des cibles prioritaires de DAECH, la Qaïda et le reste des groupements de la Salafiya Djihadiya".



Selon lui, "ces groupuscules sont des cartes que des systèmes et des lobbies internationaux utilisent pour atteindre certains objectifs, parmi lesquels on peut citer : affaiblir voire enterrer les pouvoirs antisionistes et anti-impérialistes et contrer toute islamisation des sociétés occidentales".



"Le Maroc pour eux n'est pas un champ de guerre mais plutôt une terre des moudjahidines", a-t-il ajouté tout en rappelant les 2000 marocains qui ont rejoint les rangs de DAECH et le fait que le Maroc figure dans le top 5 en nombre de comptes électroniques qui assurent la propagande de DAECH sur Twitter.



Cette donnée s'explique, selon lui, "d'un coté par la pauvreté, l'exclusion sociale, le chômage, l'injustice et la corruption qui règnent le Maroc, et d'un autre par la culture qui domine certaines régions du pays voire certains milieux sociaux".



"Au Maroc, on a toujours des imams, des enseignants et même des professeurs universitaires et des politiciens qui assurent la propagande de quelques références qui légitiment l'assassinat de l'apostat, l'islamisation des sociétés non-musulmanes par la force, l'esclavage, etc.", a-t-il déploré.



Pour l'auteur du livre "Islam : meilleure religion au monde", "la bataille idéologique est la bataille la plus importante dans la guerre contre le terrorisme". "Pour remporter cette bataille, il faut avoir le courage de s'attaquer à certains sacrés", a-t-il ajouté.



"Ces hadiths faussement attribués au Messager (que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui) et ces avis juridiques qui vont à l'encontre de l'esprit du Coran et qui légitiment les différentes formes du terrorisme doivent être rejetés et partout dénoncés : dans les médias, les écoles, les universités, etc.", a-t-il encore expliqué.



"En agissant de cette manière, on offrira le coup le plus dur au soi-disant terrorisme islamique", a assuré l'écrivain marocain tout en ajoutant que "dans le cas contraire, tous nos efforts dans cette lutte vont être voués à l'échec inclus cette expérience qu'on veut exporter en Afrique".