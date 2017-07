Premier tête-à-tête entre Déby et Macron, "les relations N’Djamena-Paris sont sans nuages"

Le Président tchadien Idriss Déby et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus aujourd'hui, en marge du sommet du G5 Sahel qui vient de s'achever à Bamako. Les deux dirigeants ont échangé "pendant une bonne quarantaine de minutes au palais de Koulouba sur des sujets d’intérêts communs et ceux concernant la sous-région", selon la Présidence tchadienne.



L’entretien en tête-à-tête entre les deux Chefs d’Etat a, par la suite, été élargi au ministre français des Affaires étrangères et de la coopération, Jean Yves Le Drian.



"La France et le Tchad s’engagent dans une nouvelle dynamique de coopération multiforme pour le grand bénéfice des peuples tchadien et français. Les relations entre N’Djamena et Paris sont sans nuages", a souligné la Présidence du Tchad.



Au cours de cet entretien fructueux, le Chef de l’Etat Idriss Déby a rassuré à Emmanuel Macron, sa disponibilité à consolider davantage l’amitié avec la France.



Le Chef de l’Etat français, de son côté, entend œuvrer et apporter, sa contribution franche à la République du Tchad de manière efficace et pérenne.



Le Chef de l’Etat français Emmanuel Macron qui s’est refusé aux questions de la presse a tenu à saluer le Président tchadien "pour son leadership africain".