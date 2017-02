Première biographie française de Robert Francis Kennedy par Guillaume Gonin, diplômé KEDGE BS

Après un baccalauréat scientifique et deux années de classes préparatoires en région parisienne, Guillaume a décidé d’intégrer le campus bordelais de KEDGE Business School en 2007, où il s’est entre autres beaucoup investi dans la musique. Après un échange universitaire au Mexique, où il a opté pour des cours orientés sciences politiques, il intègre un master à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).



Il s’est logiquement orienté dans la politique dès la fin de son cursus, où il a été amené à travailler auprès de députés et d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd’hui, Guillaume travaille au sein d’un cabinet ministériel (ministère des Outre-mer) en tant que conseiller. En parallèle, intéressé par l'écriture et le journalisme, il a entrepris la rédaction de la première biographie française de Robert Kennedy.



Son choix d’évoquer la vie d’un politique américain n’est pas un hasard : « Ayant grandi aux Etats-Unis, étant passionné de politique et d'histoire contemporaine, et ressentant depuis longtemps l'envie d'écrire, l'idée de cette biographie m'est venue lorsque je me suis rendu compte, aux alentours des 50 ans de la mort de JFK en 2013, que personne n'avait encore rien écrit sur Robert Kennedy, alors qu'il s'agit d'un personnage saisissant. C’est un acteur essentiel de la vie politique américaine, reconnu comme tel outre-Atlantique. Ainsi, après de longs mais passionnants mois de recherches, lectures, rencontres et voyages aux Etats-Unis, j'ai rédigé cette biographie retraçant l'itinéraire politique et personnel de ce Kennedy pas assez connu en France », explique Guillaume.



De la rédaction de cet ouvrage, il retiendra entre autres les rencontres qu’il a pu faire durant ses recherches, notamment avec Peter Edelman, professeur de droit à Washington et ancien conseiller juridique de Robert Kennedy, John Lewis, ancien compagnon de route de Martin Luther King et actuel élu du Congrès, et Kerry Kennedy, fille du protagoniste.



Le livre, sobrement intitulé "Robert Kennedy", a été publié le 1er février 2017, aux éditions Fayard.



