Première exposition de photos et premier film sur les Mixed Martial Arts présentés à Rome suite au grand succès de la compétition de combats Magnum FC 1 / Kunlun Fight 58

ROME, April 7, 2017 /PRNewswire/ -- Deuxième date du nouveau circuit professionnel pour les sports de combat fixée au 22 juillet Les Mixed Martial Arts (MMA) suscitent de plus en plus d'enthousiasme en Italie. Une exposition de photos et un film (MMA Love Never Dies) sur le...Source : http://www.prnewswire.com/news-releases/premiere-e...