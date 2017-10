Prévention contre la Polio en Côte d'Ivoire : Plus de 8 millions d’enfants de 0 à 5 ans à vacciner

La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie procédera au lancement officiel du deuxième passage des Journées nationales de vaccination (Jnv) contre la poliomyélite 2017, le samedi 28 octobre, à 9 heures à Ebimpé, sous-préfecture d’Anyama.

Ce sont plus de 8 millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans sur le territoire national qui recevront une dose de vaccin-Polio à compter de ce vendredi 27, date de démarrage, jusqu’au 30 octobre 2017. Il faut rappeler que la Côte d’Ivoire a été déclarée libre de Polio en novembre 2015, par l’Organisation mondiale de la santé (Oms).

Ce deuxième passage des Jnv qui entre dans le cadre du maintien du statut ‘’Zero Polio’’ en Côte d’Ivoire sera couplé avec l’administration de la vitamine A et du déparasitant. Sur les 83 districts sanitaires que compte la Côte d’Ivoire, le déparasitage ne touchera que 37.

Toutes ces prestations, à savoir l’administration de dose de vaccin-polio, de la vitamine A et du déparasitant sont entièrement gratuites.

Au-delà de la vaccination, des mesures d’hygiène corporelle sont à observer. Notamment, le lavage systématique des mains et des aliments consommés crus. Puis, la protection des ustensiles de cuisine contre les mouches, la consommation d’eau potable, etc.

Un appel est lancé à tous les parents à faire vacciner leurs enfants et à réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs, qui vont sillonner villes, villages, quartiers et hameaux.