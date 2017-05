Prix UNCA 2017 Concours de la Meilleure Couverture Médiatique de l'ONU et de ses Agences

NEW YORK, 11 mai 2017,-/African Media Agency (AMA)/-L'association des Correspondants de presse des Nations Unies (UNCA) invite les médias du monde entier -- presse écrite, télévisuelle et radio, presse en ligne et sur le web -- à participer au 21ème concours annuel de la meilleure couverture de l'ONU, de ses agences et de ses opérations de terrain.

Le montant global des récompenses s'élève à $60,000, à répartir entre les gagnants des différentes catégories.

La date limite de réception des formulaires en ligne et des travaux soumis au jury est le

.

Le concours est ouvert aux journalistes du monde entier.

Voici les prix qui seront remis:

, parrainé par la fondation Alexander Bodini, pour la presse écrite (dont les médias en ligne) qui couvrent l'ONU et ses agences. Créée en l'honneur d'Elizabeth Neuffer, chef du bureau du Boston Globe à l'ONU, décédée en 2003 alors qu'elle était en reportage à Bagdad.

pour la couverture radio et TV de l'ONU et de ses agences. Ricardo Ortega était correspondant à New York de la chaîne espagnole Antenna 3. Il a été tué en 2004, alors qu'il était en mission en Haïti.

et de l'Association des correspondants de presse de l'ONU pour les changements climatiques. Il récompense la couverture par la presse écrite, en ligne et audiovisuelle, du changement climatique, de la biodiversité et de la gestion des ressources en eau.

. Pour la meilleure couverture par la presse écrite et en ligne, la radio et la télévision, du travail des Nations unies et de leurs agences dans les domaines humanitaire et du développement.

Il faut envoyer vos travaux par voie électronique en incluant le lien ou en téléchargeant tous les documents directement sur le formulaire d'inscription.

Les travaux sont soumis en remplissant le formulaire en ligne.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

**Les envois électroniques sont obligatoires**

Votre candidature doit être reçue au plus tard le

1er septembre 2017

le Bureau de l'UNCA au 1-212-963-7137

Ou envoyer un email à l'adresse suivante: uncaawards@unca.com

