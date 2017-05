Procès Habré : Avocats des victimes et défenseurs des droits de l'homme reçus par Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a reçu ce vendredi en audience, le Secrétaire général du Réseau des Associations de Défense des Droits de l'Homme du Tchad Monsieur Djidda Oumar Mahamat, indique la Présidence de la République, dans un communiqué.



Djidda Oumar Mahamat accompagné de Monsieur Outman Moussa, Responsable de la Cellule des ADH pour les victimes de Hissein Habré et de deux Avocats des victimes de Hissein Habré à savoir Maître Philippe Houssiné et Maître Laminai ont rendu compte au Chef de l'Etat Idriss Déby, les grandes décisions relatives au verdict du procès en appel de Hissein Habré tenu, le 27 Avril dernier à Dakar au Sénégal et condamné à la prison à vie par les Chambres africaines extraordinaires.