A Comissão Europeia e a Comissão da União Africana lançaram um convite à apresentação de propostas no âmbito do programa de apoio à monitorização Global do Ambiente e Segurança em África (GMES & África). A iniciativa é um convite a todas as instituições africanas que cumpram com os critérios de elegibilidade a apresentar um pedido […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...