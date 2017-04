Programme d'enseignement payant : Le Kenya prend les premières places décernées

NAIROBI, Kenya, 11 avril 2017,-/African Media Agency (AMA)/- Amplify, le premier programme d'enseignement payant d'Afrique pour créateurs de contenus, a tenu sa première cérémonie de remise des prix le vendredi 7 avril à Nairobi, Kenya. Trois équipes de jeunes créateurs de contenus du Rwanda, du Kenya et du Nigeria ont présenté leurs projets finalisés devant un panel de personnalités de haut niveau représentant les secteurs du commerce, des médias et de la technologie en Afrique. Le programme Amplify a été créé en 2016 par Zain Verjee et Chidi Afulezi, co-fondateurs d'aKoma, une plateforme de contenus et de mises en récit centrée sur l'Afrique.



Le jury réunissait le Professeur Bitange Ndemo, Pamela Sittoni pour Nation Media Group, Patricia Obozuwa pour GE Africa et Charles Murito pour Google Kenya. Il a en particulier félicité les membres d'Amplify pour « l'approche vigoureuse, dynamique et provocante de leurs mises en récit ». Chaque équipe nationale devait créer une campagne de contenus de marque pour GE Africa. Les juges ont donné leur préférence au travail de l'équipe du Kenya, en particulier pour son sens du détail, son aptitude à insuffler la vie dans des histoires convaincantes sur l'impact de GE Africa au Kenya.



Lancée en septembre 2016 en partenariat avec La Fondation MasterCard, la mission d'Amplify consiste à créer et à faire évoluer une plateforme de développement pour de jeunes créateurs de contenus multimédia, capables de produire des histoires captivantes sur l'Afrique. Cette première cérémonie de remise des prix à Nairobi est le point culminant d'un programme intensif de six mois. Il a permis à 25 membres, auteurs, photographes, animateurs, et vidéastes, d'acquérir des compétences techniques, créatives et commerciales et de progresser professionnellement dans le domaine de la création de contenus en Afrique.



Zain Verjee, cofondateur et CEO d'aKoma, a déclaré : « Suivre les efforts de notre premier groupe de membres d'Amplify, qui ont développé leur talent de créateur, et porté la mise en récit à des niveaux inédits pour leurs présentations finales, a été une expérience incroyable. Nos membres ont su fournir constamment des récits et des éclairages éloquents sur l'Afrique, et qui sont généralement ignorés par les médias internationaux. Tout le processus de notre premier programme a révélé une mine de talents débordante de dynamisme et de créativité sur l'ensemble du continent africain »



« Les récits jouent un rôle essentiel dans notre perception d'autrui et la compréhension de notre propre personne » ajoute Jamie Farshchi, Editorial Manager, La Fondation MasterCard. « Grâce à aKoma, les membres d'Amplify enrichissent notre connaissance du monde en nous apportant des récits qui seraient restés inconnus ».



Patricia Obozuwa, Directrice de la communication & des affaires publiques de GE Africa, a exprimé l'excitation que lui a procuré cet événement : « Nous nous sommes engagés à favoriser le développement des compétences en Afrique et nous sommes donc fiers de nous être associés à aKoma pour réaliser ce premier programme de formation d'un genre inédit.



Le moment est idéal pour investir dans le développement de créateurs de contenus capables de mettre en récit l'Afrique actuelle de manière innovante et passionnante », a t-elle précisé.



Verjee conclut : « Avec nos partenaires, La Fondation MasterCard et GE Africa, nous avons pu créé une plateforme de développement, facilité la collaboration panafricaine entre de jeunes créateurs et favorisé le développement d'une communauté d'apprentissage, d'intérêts communs, et plus important encore une passion pour une mise en récit authentiquement africaine. Les membres d'Amplify sont la prochaine génération d'influenceurs et de penseurs en Afrique, et nous sommes exaltés d'avoir participé à la première étape de leur long voyage ». Pour les membres, leur expérience et leur communauté se résume en un mot : « Afrithentique ».



Créée par deux anciens élèves de CNN, Zain Verjee et Chidi Afulezi, aKoma est une plateforme de contenus open-source et une communauté de mise en récit qui supporte la création, la publication et le partage au niveau mondial de contenus originaux consacrés à l'Afrique, générés par ses propres utilisateurs et sa diaspora.



Distribué par African Media Agency (AMA) pour aKoma