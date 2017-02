Promote 2017 : la manifestation est lancée

Sur le site du palais des Congrès de Yaoundé qui abrite du 11 au 19 février 2017 l’événement foraine, les techniciens ont fait résonné les derniers coups de marteau dans les différents modules devant contenir des stands. Promote 2017 a encore cette année pour ambition, de tenir ses engagements d’être un « salon professionnel répondant aux standards internationaux ». Le programme de l’évènement annonce des expositions, des forums et débats, des rendez-vous d’affaires et beaucoup d’animations qui donnent à cette manifestation, toute sa connotation festive et culturelle.

Selon le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, mandant du gouvernement, « Le Salon Promote est une grande réalisation qui emprunte à la vision politique, économique et sociétale du président de la République Paul Biya, illustrissime parrain de l’événement en vue de l’émergence de notre pays et partant, de son économie ». Plus que par le passé, la place des rencontres d’affaires sera encore renforcée dans un salon de la dimension de Promote. Pour cela, l’événement ne se résume pas seulement à un ensemble d’espaces d’exposition, où l’on vient démontrer son savoir-faire. Bien plus, il s’annonce également comme un lieu d’échanges, de partage d’expérience, de partenariat et de rencontres (B2B).

Professionnalisation et capitalisation

Le Salon va par ailleurs marquer sa différence par rapport aux éditions antérieures (2002, 2005, 2008 et 2014), par une organisation du site en zones thématiques. Il sera question de rapprocher les acteurs d’une même filière et de favoriser les échanges entre les secteurs transversaux, pour une meilleure lisibilité de la manifestation et une meilleure orientation du visiteur.

Promote sera placé selon les organisateurs de la Fondation internationale Inter-Progress présidée par Pierre Zumbach, « sous le signe de la professionnalisation et de la capitalisation, en temps réel des opportunités ». Il est attendu près de 1300 exposants dont 850 stands attribués aux exposants camerounais. En ce qui concerne les exposants étrangers, il est prévu un pavillon-pays avec entre autres, les Etats-Unis, l’Italie, la France, la Tunisie, l’Afrique du Sud et les pays de la Cemac. Près de 400 participants en provenance d’une trentaine de pays y occuperont la moitié des espaces, à côté des entreprises et autres institutions.

Il faut rappeler que l’édition de Promote 2014 a accueilli 1250 exposants de 32 pays. Par ailleurs, cette 5ème édition a permis d’établir 5900 rendez-vous d’affaires pré-organisés et spontanés, 73 débats et deux grands forums en salles y ont été organisés par des entreprises et des institutions. Enfin, 450 petites et moyennes entreprises (Pme) du Cameroun et de l’Afrique centrale ont pris part à Promote 2014.