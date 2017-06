ACTUALITES Qatar Airways offre un séjour gratuit à Doha aux passagers en transit

- 4 Juin 2017 modifié le 4 Juin 2017 - 20:03

Le visa est également gratuit et est éligible pour toute personne en transit entre 5 et 96 heures.

Qatar Airways, en partenariat avec l’Office du Tourisme du Qatar, propose à ses passagers de profiter de leur transit à Doha pour découvrir le Qatar avec un visa gratuit et un hébergement gratuit dans un grand hôtel. Cette promotion fait partie d’une campagne mondiale appelée « +Qatar » qui vise à encourager les passagers en transit à Doha à ajouter le Qatar comme étape de leur voyage. Jusqu’au mois de septembre, les passagers de la compagnie aérienne qatarie peuvent transformer leur correspondance de quelques heures à Doha en une escale complète avec une nuit en séjournant gratuitement dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Le coût de la nuit est intégralement pris en charge par l’Office du Tourisme du Qatar et Qatar Airways, et les passagers souhaitant prolonger leur séjour bénéficient d’un tarif très avantageux de 50 dollars la nuitée dans des hôtels de luxe comme le Four Seasons Hotel, le Marriott Marquis, le Radisson Blu et l’Oryx Rotana. « Grâce à cette escale, les passagers ont l’opportunité de découvrir la culture qatarie et de tester toutes les attractions proposées par Doha comme des safaris dans le désert, une visite du souk ou une promenade à bord d’un bateau traditionnel« , estime Qatar Airways et l’Office du Tourisme du Qatar. Pour profiter de cette offre, les passagers voyageant en classe Economique et en classe Affaires doivent simplement réserver leurs billets sur le site internet de Qatar Airways puis sélectionner l’option « multi-city » et choisir l’hôtel où ils souhaitent séjourner gracieusement après avoir reçu la confirmation de vol. Le visa est également gratuit et est éligible pour toute personne en transit entre 5 et 96 heures. http://www.air-journal.fr/2017-06-04-qatar-airways-offre-un-sejour-gratuit-au-qatar-aux-passagers-en-transit-5182531.html





