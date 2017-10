Au point de presse de ce jour, la porte-parole a relayé la déclaration du ministre et fait les déclarations suivantes : […] 2 – Côte d’Ivoire – Niger – Déplacement de M. Jean-Yves Le Drian (2-3 octobre 2017) M. Jean-Yves Le Drian effectuera les 2 et 3 octobre une visite en Côte d’Ivoire et au […]Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...