RCA : "Compte rendu détaillé de la situation au PK5" au Président tchadien par l'ONU

Le Président de la République Idriss Déby Itno a accordé ce midi, une audience au Représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU en RCA et Chef de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga. La recrudescence de la tension en RCA a constitué le point de mire des discussions.



Préoccupé par le regain de tensions en Centrafrique, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a dépêché à N’Djaména son Représentant spécial en RCA auprès du Président de la République Idriss Déby.



Le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en RCA et Chef de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA), Parfait Onanga Anyanga a fait, au cours des entretiens qui ont duré une heure, un compte rendu détaillé du dernier développement de la situation au quartier Pk5 à Bangui à Ouaka, dans le centre-est de la RCA et Bambari.



Parfait Onanga Anyanga a également expliqué de vive-voix au Chef de l’Etat les démarches de son institution pour venir à bout du chaudron centrafricain. Pour le Président Idriss Déby Itno, seul le dialogue réunissant autour d’une même table les frères ennemis centrafricains est à même de ramener la paix et la stabilité dans ce pays frère et limitrophe.



Idriss Déby Itno a encouragé le diplomate onusien dans sa mission tout en l’assurant de son soutien au pays de Barthélémy Boganda. Aussitôt après l’audience présidentielle, la délégation onusienne conduite par Parfait Onanga Anyanga a repris son avion pour rejoindre Bangui.