RCA : Il faut "Impliquer Déby pour nous aider à sécuriser nos frontières" (l'ex-Président N'Guendet)

Dans un entretien accordé à Alwihda Info , l'ancien chef de l'Etat centrafricain de la Transition par intérim, et Président du Conseil National de Transition (CNT), Ferdinand Alexandre N'guendet est revenu sur les relations historiques entre le Tchad et la Centrafrique.Ferdinand Alexandre N'Guendet a rappelé que les deux pays partagent "une histoire commune qui remonte même au-delà la période coloniale, basée entre autres sur la culture, la population ou encore les différentes organisations administratives", et a estimé que "cela fait déjà plusieurs décennies que le Tchad s’implique à fond dans la résolution des crises qui frappent la RCA par séquences".Abordant la manière dont le Tchad peut être utile directement ou indirectement, dans la préservation de la sécurité et de la paix en Centrafrique, l'homme d'Etat centrafricain s'est réjoui du retour de l’ambassadeur du Tchad en RCA qui a déjà eu à présenter ses lettres de créances au Chef de l’Etat. "C’est un geste fort qui marque la volonté de part et d’autre de resserrer davantage les relations bilatérales entre nos deux pays.", a-t-il souligné.La patrouille mixte tchado-soudanaise semble avoir séduit la Centrafrique. L'ancien Président a émis le souhait que "des patrouilles mixtes soient créées pour contribuer à la sécurisation et la préservation de la paix. Et dans ce sens des rencontres périodiques qui réuniraient nos deux Etats-Majors devraient également voir le jour", rappelant que la RCA et le Tchad partagent près de 1200km de frontière commune.A cet effet, "FAN" propose "aux nouvelles autorités de plus impliquer le Président Idriss Déby Itno pour nous aider à sécuriser nos frontières et surtout à neutraliser Ali Darass qui compte dans ses rangs de nombreux mercenaires tchadiens hostiles au régime de N’djaména."