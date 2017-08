RCA : La MINUSCA condamne les attaques ciblées contre les civils par les groupes armés

Bangui, 31 août 2017- La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) condamne les attaques ciblées contre les populations civiles dans la préfecture de la Basse-Kotto (sud de la RCA) par les groupes armés et exige la cessation immédiate de ces actes de violence.



Une mission conjointe de protection récemment déployée à Alindao, localité située au centre de la préfecture, a pu constater l’impact sur les civils des affrontements entre groupes armés, et de la violence résultant de la manipulation des communautés par ces groupes. Des milliers de personnes sont actuellement déplacées à Alindao, certaines provenant de la ville, et d’autres des axes avoisinant ayant fui les attaques du Mouvement pour l’Unité et la Paix en Centrafrique (UPC) ou des anti-Balaka. Leur liberté de mouvement et d’accès aux moyens de subsistance est entravée par les menaces de ces éléments armés qui sillonnent les axes et les alentours des sites de déplacés.



La MINUSCA rappelle que les attaques dirigées contre les civils constituent une violation grave du droit international humanitaire et des droits de l’homme et que leurs auteurs en répondront devant la justice. La Mission précise qu’aucun groupe armé n’a le droit d’interdire ou d’entraver la libre circulation des personnes et demande aux éléments de l’UPC et des anti-Balaka de mettre fin à leurs actes de répression des populations.



La MINUSCA poursuit ses efforts de paix, en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines et tous les partenaires concernés, en vue d’une solution durable à la crise. A Alindao, la Force de la MINUSCA a établi une base opérationnelle temporaire pour protéger les civils déplacés de la localité et des villages avoisinants contre les menaces des groupes armés.