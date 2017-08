RCA: Les calomnies contre les soldats de la paix visent à "décrédibiliser la mission"

Bangui, 19 août 2017 – La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) juge inacceptables les accusations calomnieuses portées contre les soldats de la paix, notamment à Gambo et à Bangassou (préfecture de Mbomou - sud de la RCA).



De telles accusations, fondées sur la rumeur visent à décrédibiliser la MINUSCA et à tourner la population contre les soldats de la paix, voire à les attaquer. “On ne peut pas continuellement faire de la MINUSCA un bouc émissaire, ni l’accuser de crimes qu’elle n’a pas commis ou qu’elle aurait laissé commettre”, indique le porte-parole de la Mission, Vladimir Monteiro.



La MINUSCA reconnaît la complexité de sa mission de sécurisation de la RCA et ne ménage aucun effort pour adapter sa réponse aux multiples défis en présence. Elle rappelle toutefois que venir à bout du cycle infernal de la violence intercommunautaire actuelle ne saurait être limité au seul recours à la force, mais que cela exigera un engagement coordonné, soutenu et urgent de nombreux acteurs en appui aux efforts du gouvernement en vue d’une sortie de crise durable.



La MINUSCA continuera à exiger de ses troupes un professionnalisme exemplaire dans la conduite de leurs missions souvent périlleuses de protection des populations civiles et des institutions légitimes de l’Etat centrafricain.