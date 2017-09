RCA: Les jeunes et les femmes musulmans à l'école de la médiation et de la facilitation de dialogue

L’une des initiatives importantes de renforcement des capacités qui a marqué cette fin de septembre a été la formation des jeunes et des femmes musulmans en médiation et facilitation de dialogue communautaires. Cette formation a démarré à Bangui précisément au PK 5, fief de la communauté musulmane, le 18 septembre et prendra fin le 26 septembre 2017. Elle est structurée de la manière suivante : Cinq jours de connaissances théoriques et approfondies sur les techniques de médiation et de facilitation de dialogue communautaires et deux jours de coaching, de mise en situation pour évaluer les connaissances apprises dans ce domaine. La formation est chapeautée par les financements de KAICIID, du NETWORK FOR RELIGIONS AND TRADITIONNEL PEACEMAKERS dans le cadre du Projet « Consolidation de la paix en République Centrafricaine » mis en œuvre par l’ONG FINN CHURCH AID.



Ce type de formation s’entendra ausii dans les provinces comme Ndélé, Bamabari, Bria où se concentrent également la communauté musulmane. Il intervient dans un contexte de cohésion sociale encore fragile au sein des communautés en République centrafricaines.