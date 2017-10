RCA : Les "tueries ciblées visent à déclencher un embrassement" (conseiller Présidence)

En ma qualité de Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, je viens condamner fermement les tueries ciblées perpétrées ces derniers temps dans diverses localités de l'Est du pays à savoir Bangassou, Kembe et récemment Pombolo visant des personnes de la communauté musulmane et par la même occasion, j'exprimes mes sincères condoléances aux familles éprouvées.



Les derniers évènements doivent être dénoncés comme un plan démoniaque mûri par les ennemis de la paix et de la cohésion sociale consistant à tuer expressément dans les mosquées afin de susciter les réactions des musulmans et déclencher un embrassement.



En cours...



Ensemble nous vaincrons pour une Centrafrique une, indivisible et plus forte.



Bangui le 21 octobre 2017

Le Conseiller spécial du Chef de l'Etat

Oumar Mahamat Ousman