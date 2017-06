RCA : Une tentative "d'activités militaires de déstabilisation depuis le Tchad" (ministère Justice)

Le Tchad lance un mandat d'arrêt international contre le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Hissein pour tentative des trafics d'armes à partir du Tchad pour des visées destabilatrices contre la Centrafrique.



L'annonce a été faite aujourd'hui, au cours d'une communication du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ahmat Mahamat Hassan.



"Pour le cas précis de la RCA, nous avons détecté un homme politique centrafricain dénommé Abdoulaye Hissein, qui avait voulu à partir du Tchad, mener une entreprise de trafic d'armes et de matériels connexes de tous types, et d'assistants techniques et de formations, et toutes aides financières en rapport avec les activités militaires de déstabilisations de son pays", a déclaré le ministre de la Justice.