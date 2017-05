Ramadan en France le samedi 27 mai 2017

Le Conseil français du culte musulman a annoncé la date du samedi 27 mai 2017 comme début du ramadan 2017. La date est fixée et confirmée par les grandes fédérations de mosquées en France. Les musulmans de France ne suivent plus jamais les dates fixées par l'Arabie Saoudite comme à l'accoutumée mais ils sont désormais dépendants des grandes fédérations de mosquées en France et du Conseil français du Culte musulman.



Ce mois sacré intervient alors que les pays arabes sources de l'Islam s'entredéchirent et le nombre de réfugiés appartenant aux régions instables s'agrandit de plus en plus.