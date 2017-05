GROHE ([www.GROHE.com](http://www.grohe.com/)), le premier fournisseur mondial d’équipements sanitaires, a annoncé la nomination de Madame Renu Misra comme présidente de GROHE Moyen-Orient, Afrique et Est de la Méditerranée. Renu représente désormais les intérêts du groupe GROHE dans la région et est directement responsable devant Michael Rauterkeus, PDG de GROHE AG. Renu Misra a rejoint… Read more […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...