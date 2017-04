Renvoyé de son boulot, le domestique avoue à son patron la paternité des 2 enfants

"Je refuse de quitter sans mes deux enfants". C'est en ces termes que le boy a avoué qu'il est le père de deux enfants et qu'il refuse de partir sans eux. Le patron qui a frôlé la mort après avoir perdu connaissance pendant une demi journée reconnaît qu'à chaque fois qu'il gronde le boy il ne comprenait pas pourquoi sa femme prenait sa défense. L'affaire qui s'est passée à huit clos s'est retrouvée devant un comité islamique et à elle de trancher et de dire qui du boy ou du patron est le vrai papa des deux enfants. La femme quant à elle est restée bouche bée alors que le boy jure qu'il est le vrai papa des deux derniers enfants et qu'il ne pourrait pas quitter sans se faire accompagner par ses enfants. Les concessions closes de N'Djamena ne manquent pas d'animer les faits divers.