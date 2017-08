Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est choqué et attristé par la mort violente des six volontaires de la Croix-Rouge plus tôt dans la semaine en République centrafricaine (RCA). Les volontaires prenaient part à une réunion de crise dans une structure de santé à Gambo, dans la préfecture de Mbomou au Sud-est […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...