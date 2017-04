Rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Cuba

Le Maroc et Cuba ont décidé de renouer leurs relations diplomatiques. Les ambassadeurs représentants permanents du Royaume du Maroc Oumar Hilal et Mme Anayansi Rodriguez Camejo ont signé, vendredi passé, à New-York, l'accord de rétablissement des relations entre les deux pays, d'après Magreb Agence de Presse (MAP).



La signature de cet accord est guidé par une volonté mutuelle qui permettra de développer des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, et culturels.



Ce rétablissement des relations diplomatiques entre en vigueur à la date de la signature de l'accord, reflète les intérêts de deux pays et contribuera au renforcement de la paix et de la sécurité internationale.