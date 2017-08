Rotary Club Elixir : Kouyaté Ousmane passe le collier à Mariam Suti

Mariam Suti préside désormais aux destinées du Rotary Club Abidjan Elixir au titre de la mandature 2017-2018. La passation de charges entre elle et son prédécesseur s’est déroulée samedi dernier, au cours d’un dîner gala de bienfaisance à l’hôtel Novotel d'Abidjan-Plateau.



Cette nouvelle présidente du Rotary Club Abidjan Elixir a déclaré placer son mandat sous le signe de « l’amitié, la convivialité et la bonne entente ». Ainsi, a-t-elle en outre indiqué poursuivre sur la voie de la « culture de l’idéal de servir et à faire progresser l’entente entre les personnes ». Mariam Suti a également exprimé sa reconnaissance à tous les membres dudit Club service. Non sans préciser que le thème retenu pour sa mandature est : « Rotary : un impact réel ».



Le parrain de la cérémonie, l’ex-ministre des Transports, Gaoussou Touré a exprimé son engagement à être toujours avec les rotariens pour apporter le bien-être aux populations. Il a traduit sa fierté à la présidente Mariam Suti et lui a souhaité plein succès au cours de sa mandature. Gaoussou Touré a offert la somme de 1 million de F Cfa, comme contribution.



Pour sa part, le président sortant, Kouyaté Ousmane en portant le collier à Mariam Suti a affirmé : « Je pars content et rassuré, connaissant les compétences de mon successeur ». Ainsi, a-t-il traduit son soutien à son successeur pour mener à bien sa mandature.



Des ventes aux enchères et une tombola, en vue de collecter des fonds pour aller au service des populations démunies ont été organisées au cours de cette soirée.