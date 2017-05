Sahara Occidental : Moussa Faki se félicite de la résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, s'est félicité de l'adoption à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2351 (2017), qui a prorogé le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), jusqu'au 30 avril 2018.



Le Président a en particulier salué l'esprit constructif et la détermination qui ont orienté les délibérations du Conseil de sécurité des Nations unies pour faire avancer le processus de paix bloqué et soutenir à cet égard la détermination du Secrétaire général des Nations unies à relancer le processus de négociation en vue de parvenir à une solution durable au conflit, qui permette d’assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.



Le Président a également souligné la nécessité, telle que stipulée dans la résolution, d'une MINURSO efficace dans la surveillance de l'accord de cessez-le-feu et l'impératif pour les deux parties d’adhérer à l'Accord et de coopérer pleinement avec la Mission. À cet égard, il s'est félicité du retrait des éléments du Maroc et de la RASD de la zone tampon de Guerguerat, qui constitue une étape importante en vue de l'apaisement des tensions sur le territoire, créant ainsi l'environnement le plus propice à la communauté internationale et aux deux parties pour qu’elles axent leurs efforts sur le processus politique.



Le Président, dans le Cadre conjoint Nations unies-UA pour le renforcement du partenariat dans le domaine de la paix et de la sécurité, signé en avril 2017, a réitéré sa détermination à œuvrer en étroite collaboration avec le Secrétaire général des Nations unies en vue de la reprise du processus de négociations et pour trouver une solution durable à ce conflit dans le respect des décisions de l'UA et des résolutions des Nations unies.