Sahara Occidental : Un groupe de soutien et de solidarité africain pour le Maroc

C'est à partir du Tchad que l'idée de soutenir le Maroc est née, jeudi 19 mai 2016, lorsqu'un groupe de cadres intellectuels s'est réuni pour la énième fois afin d'aborder le dossier relatif au Sahara occidental. Séance tenante, cette fois-ci, il a été décidé de créer un cadre de soutien dénommé(GASSM)dont le but est de combattre toute sécession du Sahara Occidental que le Groupe considère comme faisant partie intégrante du Maroc."Au moment où l'Union Africaine cherche à unifier les États d'Afrique, il n'est pas question d'encourager ou de soutenir le morcellement de l'Afrique", a conclu le GASSM dans sa séance du jeudi 19 mai. Il faut dire que ce cadre de réflexion qui date déjà de plus de six mois avant son officialisation, regroupe des élites africains et arabes qui s'emploient à faire du lobbying sur la devise suivante : "Le Sahara Occidentale fait partie intégrante du Maroc qui reste indivisible". Le Sahara est marocain depuis toujours et administrativement géré par le Royaume depuis plus de six siècles et c'est grâce bien sûr au Maroc que portugais et espagnols ont été chassés après quelques décennies d'occupation illégale au XV et XVIème siècles.N.B: Les statuts et les règlements intérieurs du GASSM sont en cours de rédaction et toute personne voulant rejoindre le Groupe peut prendre contact avec Mohammed à l'adresse suivante: newgamea@Yahoo.fr