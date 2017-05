Saison des pluies : aidez les enfants du Soudan du Sud à avoir un abri.

Bonjour, Vous l’avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines, le HCR essaye d’attirer l’attention sur le sort de millions d’enfants réfugiés comme Brenda. Nous vous avons récemment envoyé un email pour vous informer de cette crise humanitaire majeure si peu présente dans les médias français. Et en tant que signataire de la pétition #Aveclesréfugiés, nous vous remercions de votre solidarité auprès des réfugiés. Vous le savez, le nombre d’enfants qui ont fui la violence du Soudan du Sud vient de dépasser un million. Ils ont été obligés de tout laisser derrière eux pour sauver leur vie. La plupart des réfugiés, qui arrivent en Ouganda, sont des femmes et des enfants qui ont marché pendant des jours le ventre vide dans l’angoisse permanente d’être attaqués sur le chemin. Imagineriez-vous, en pensant avoir trouvé enfin la sécurité, devoir faire face à une nouvelle catastrophe ? Ce cauchemar est pourtant une réalité pour Brenda, une petite fille d’un an et sa maman. Après avoir fui les violences du Soudan du Sud, leur pays natal, elles doivent faire face aujourd’hui à de fortes pluies sans avoir d’abri où se protéger. “Nous accueillons chaque jour des milliers de personnes désespérées qui n’ont aucun abri, et nulle part où se réfugier. La plupart d’entre eux sont des femmes et des enfants qui ont tout perdu." déclare Badar Abdulle, spécialiste abri au HCR. Nous nous préparons au pire et le temps nous est compté. De fortes précipitions, des inondations et des tempêtes vont bientôt s’abattre sur les enfants réfugiés en Ouganda. Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, organise la réponse humanitaire, mais nous n’avons que 10% des ressources financières pour répondre aux besoins les plus vitaux. Sans votre aide, nous ne pourrons pas protéger les enfants réfugiés, dans des abris qui résisteront aux intempéries. Faites un don aujourd’hui afin que les familles aient un endroit sûr pour se protéger. Faites un don maintenant Un grand merci d’avance de votre soutien pour les réfugiés. Ségolène Lavernhe HCR France PS : Un don de seulement de 25 euros est suffisant pour fournir à une famille comme celle d’Opani et Brenda un kit d’abri d’urgence pour les protéger des fortes intempéries à leur arrivée en Ouganda. Aidez trois familles en faisant un don de 75€. Après déduction fiscale, votre don ne vous revient qu’à 25,50€. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou renseignements : relationsdonateurs-france@unhcr.org.