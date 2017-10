POLITIQUE Sani Yalo & Bienvenu Aimard Marwan Guinon: au service du Président Touadéra.

Alwihda Info | Par T. MABANGA - 2 Octobre 2017 modifié le 2 Octobre 2017 - 19:19



Sani Yalo est né en 1963. Il est le frère ainé de Danzoumi Amadou Yalo qui lui est mécanicien automobile de profession comme le papa Mahamat Yalo, qui fut notamment mécanicien de Bokassa dans le temps. Bozizé connaissait très bien les familles du Km5 et le frère Danzoumi Yalo « Daz’ » réparait parfois les véhicules de Bozizé bien avant que celui-ci ne soit nommé chef d’Etat-major sous Patassé.

Sani Yalo a fait son école primaire à Bangui, puis poursuit le collège et le secondaire à Bangassou avant de retourner à Bangui en 1978, pour fréquenter le lycée des Martyrs. Par la suite, il part en France puis en Afrique du Sud où il travaille chez Texaco pendant 7 ans en tant que directeur d’exploitation. Il rentre à Bangui fin 1995.

Il fut Directeur Général de la société de transport Sicotrans et un temps du club Tempête MOCAF. Il fut impliqué dans l’affaire Zongo Oil qui a coûté plusieurs milliards de FCFA au Trésor Public Centrafricain. En septembre 2000, une procédure judiciaire et lancée contre cette société et un mandat d'arrêt international est lancé contre Sani Yalo et ses biens sont saisis par la justice avant qu’il ne réussisse à prendre la fuite au Cameroun après une tentative d'arrestation. Il sera ensuite arrêté au Cameroun en 2002 suite au mandat d’arrêt international émis contre lui puis relâché quelques temps après.

Sani Yalo est revenu à Bangui en mars 2003. Son frère Danzoumi Yalo surnommé colonel "Daz", fut un bras droit de Bozizé dans la rébellion, devenu ensuite « chargé de missions » au Ministère de la Défense et responsable de la sécurité rapprochée de Bozizé. Les deux frères seront emprisonnés de décembre 2003 à mars 2004, accusés de préparer un coup d’Etat. Ces arrestations interviennent suite à la rétrogradation de Karim Meckassoua, passé des Affaires étrangères à l'Education nationale à l'issue du remaniement ministériel du 14 décembre 2003 et que des "libérateurs" sont regroupés dans le nord de Bangui réclamant des compensations financières suite à leur participation au coup d'Etat de mars 2003.

Emprisonné à la Section d’enquête et de documentation (SERD), Sani Yalo fut relâché en mars 2004 et quitta alors le pays. Il est retourné en RCA le 24 Juin 2006 où il a été condamné à huit ans de prison le 4 Août 2006 par le tribunal correctionnel de Bangui pour escroquerie, faux et corruption de fonctionnaires dans l'affaire « Zongo Oil ». Sani est également privé de tous ses droits civiques et condamné à verser 4 millions de FCFA de dommages et intérêts à l'Etat centrafricain.

Sani Yalo fera les yeux doux à la Seleka et Dazoumi rejoindra lui la Seleka. Mais en avril 2013, les chefs Seleka soupçonneux arrêtent les frères Yalo. Le parquet du Tribunal de grande instance de Bangui lance début août 2013, un mandat d’arrêt contre Danzoumi pour des faits de pillages sur les sites des entreprises Orange Centrafrique, CFAO Motors et du domicile de M. Marboua « à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA » le 24 mars, date de la prise du pouvoir par la Séléka. Suite à ce rejet, Sani Yalo combattra la Séléka médiatiquement à travers un éphémère parti politique le Front pour la Restauration de l'unité et de la démocratie en Centrafrique.

En Août 2016, le Président Touadéra nomme Sani Yalo Président du Conseil d'Administration du Bureau d’affrètement Routier Centrafricain (BARC). Le BARC est une société d'économie mixte dont l'Etat est actionnaire minoritaire, qui détient le monopole du trafic routier international et gère notamment la gare terminale routière de Bangui. Mahamat Yalo, le papa est le deuxième actionnaire du BARC qui compte au total près de 30 actionnaires transporteurs dont beaucoup des parents de la famille Yalo.



Sani Yalo sur demande et appui du Président Touadéra a récemment financé le déplacement de Bienvenu Aimard Marwan Guinon de France jusqu'en Centrafrique. Il l'a installé au Ledger Plazza de Bangui où il est logé depuis son arrivée disposant pour ses déplacements d’une voiture de location avec chauffeur et d’un aide-de camp. Marwan Guinon s'est vu par ailleurs remettre un passeport diplomatique fin Septembre 2017 alors que son titre de séjour en France était expiré. Le Sieur Guinon a séjourné à plusieurs reprises en prison en France à Fresnes et à Fleury-Mérogis pour des petits larcins (vol de chéquiers, cartes bancaires braquages à main armée, bagarres et agressions etc. Spécialiste de la délation au sein de la diaspora centrafricaine, il anime les réseaux sociaux des vidéos dénonçant nommément tel ou tel centrafricains supposé hostile au régime en place, sponsorisé par le pouvoir exécutif à Bangui. Les Centrafricains ont récemment pu constater avec étonnement une vidéo surréaliste réalisée par cet individu interviewant tenez vous bien ... Théodore Jousso, le Ministre de la Justice… Et dire que la lutte contre l’impunité était au programme de certains qui promettaient durant la dernière campagne une « rupture »…





Dans la même rubrique : < > Cameroun :Députés et Sénateurs sous pression Tchad : Mahamat Ahmat Choukou élu président du conseil constitutionnel Cameroun : La société civile menace