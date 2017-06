Saoudia, Emirats arabes, Bahrein, Egypte rompent leurs relations avec Qatar

L'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahrein, l'Égypte ont rompu lundi matin leurs relations diplomatiques avec Qatar.

Les pays cités ont décidé de retirer tous les personnels de leurs ambassades de Doha et ont donné au personnel diplomatique de Qatar 48 heures pour quitter les territoires de quatre pays. Ce qui semble un complot contre ce petit Emirat c'est le fait que les quatre pays ont tous décidé de fermer Leurs espaces aérien et les voies terrestres et maritimes à tout trafic qatarie et les ressortissants de Qatar ont deux semaines pour quitter leurs territoires. Depuis une semaine les pays du Golfe et l'Égypte exerçant des pressions sur Qatar accusé d'être trop ouvert à l'Iran et aux mouvements islamistes de Hamas, Hezbollah et les frères musulman. Dans les communiqués de rupture des relations, les quatre pays accusent Qatar de soutenir le terrorisme.



Dirigés par des familles, les Etats du Golfe sont des systèmes autoritaires qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Si les pays occidentaux ferment les yeux sur les violations des droits de l'homme dans ces pays c'est en raison des intérêts économiques.