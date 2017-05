Saoudia: Le Président Alsissi ouvre le feu sur Qatar et la Turquie

Le Président égyptien Abdelfatah Alsissi s'est violemment attaqué à Qatar et à la Turquie, les accusant de soutenir des organisations terroristes. Il s'est interrogé sur la provenance des armes et des munitions des terroristes? "Il y a des pays qui les soutiennent, les hébergent, les arment, les soignent en cas de blessures dans des affrontements et leur assurent une couverture médiatique pour propager leur terrorisme, a affirmé le Président Alsissi. Depuis le renversement en 2013 du Président islamique Mohammed Moursi, la Turquie et le Qatar refusent de reconnaître le régime du Président Alsissi l'accusant d'avoir prit le pouvoir par un coup d'Etat militaire.