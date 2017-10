Sécurisation de la frontière Tchad-Libye : le président Déby se rend au Nord

Faya-Largeau, chef-lieu de la région du Borkou a accueilli ce lundi 2 octobre, le Chef de l’Etat Idriss Déby. C’est le Gouverneur de la région du Borkou, M. Ngaro Amadou Ahidjo, qui l'a accueilli au pied de son avion. Il avait à ses côtés pour la circonstance, le commandant de la région militaire numéro 7 et le maire de la ville de Faya.



L’agenda du Chef de l’Etat dans le chef-lieu de la région du Borkou prévoit, une série de rencontres avec les différentes corporations à savoir : autorités administratives, chefs militaires, notables et leaders religieux. La cohabitation pacifique et la sécurisation de notre frontière avec la Libye sont entre autres, les principaux points qui seront développés par le Président de la République.