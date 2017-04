Sécurité : 28 ministres de la défense des Etats Sahélo-sahaliens se réuniront à Abidjan

Le Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense organise du 02 au 05 mai 2017 à Abidjan, la 6ème réunion des Ministres de la Défense de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens.



Cette rencontre verra la participation de vingt-huit (28) Ministres de la Défense et plus de trois cents (300) participants, en provenance des pays membres de l’espace CEN-SAD, sur le thème : « Ensemble contre le terrorisme, pour la sécurité et le développement ».



Ce sera l’occasion pour les membres présents, de prendre des décisions fortes, en vue du renforcement de la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité, au sein de la CEN-SAD. Il s’agira pour eux également, d’approfondir la réflexion sur les défis sécuritaires de plus en plus importants, au regard de l’ampleur de la menace terroriste.



Cette 6ème réunion permettra par ailleurs, d’évaluer la mise en œuvre des diligences de l’édition précédente, notamment l’état d’avancement du projet relatif à la création du Centre Sahélo-Saharien de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Organisée (CT CEN-SAD).



La rencontre des Experts se tiendra du 02 au 03 mai 2017, au Radisson Blu Airport Hôtel.



La Conférence Ministérielle aura lieu les 04 et 05 mai 2017 au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence des Ministres de la Défense de la CEN-SAD.