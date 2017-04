Sénégal: session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA)

Son Excellence Monsieur le Président de la République a pris part à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA), qui s’est tenue le 10 avril 2017 à Abidjan, à l’invitation du Président en exercice de l’UEMOA, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire. Entre autres questions, le Sommet a examiné le fonctionnement de l’Union, en particulier le renouvellement du mandat des membres de la Commission de l’UEMOA. Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont ainsi après un profond échange, entériné la nomination des nouveaux Commissaires et d’autres fonctionnaires au sein des organes et institutions spécialisées de l’Union. Dans un esprit de solidarité et de fraternité et dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l’Union, le Président Macky SALL, a répondu favorablement à la sollicitation de ses pairs pour l’attribution jusqu’en 2021, de la Présidence de la Commission de l’UEMOA au Niger, soit pour un mandat unique. Ceci en application des dispositions de l’Acte additionnel n°07/ 2011/ CCEG/ UEMOA qui stipulait que le Sénégal devait assurer un mandat unique de quatre au terme duquel seul le Niger devait présenter un candidat pour le poste de Président de la Commission de l’UEMOA. En outre, la Conférence a décidé qu’à la fin du mandat du Niger, en 2021, le Sénégal reprendra de manière définitive la Présidence de la Commission de l’UEMOA. D’autre part, dans le sens de rééquilibrer la répartition des postes, la Conférence a attribué, avec effet immédiat, le poste de la présidence du Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers au Sénégal. En plus, en octobre 2018, le Sénégal occupera le poste de Vice-Gouverneur de la BCEAO pour un mandat unique. La Conférence a enfin salué l’esprit d’ouverture du Président Macky SALL et son leadership dans la sous-région.