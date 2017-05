Smile Telecoms nomme Ahmad Farroukh au sein de son Conseil d’administration en tant que Directeur exécutif des opérations

[Smile Telecoms Holdings Ltd](http://www.smilecoms.com/) (« Smile ») ([www.SmileComs.com](http://www.smilecoms.com/)), un groupe de télécommunications panafricain opérant au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo, est heureux d’annoncer la nomination, à compter du 1er mai 2017, d’Ahmad Farroukh à son Conseil d’administration au titre de Directeur exécutif… Read more on http://africa-newsroom.com/press/smile-telecoms-appoints-ahmad-farroukh-to-its-board-to-lead-op...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...