– Lancement effectif en Côte d’Ivoire et au Sénégal – Lancement prévu d’ici fin 2017 au Ghana et au Cameroun, courant 2018 au Burkina Faso, Togo et en Guinée – Objectifs : ouvrir 1 million de wallets d’ici à 3 ans, soit doubler la base clients particuliers de Société Générale en Afrique subsaharienne et constituer […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...