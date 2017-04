Sofiane Hanni, Hannibal scorer

Eclosion tardive mais de qualité pour l’attaquant algérien. A 26 ans, Sofiane Hanni confirme les espoirs placés en lui. Pour preuve, ce but, cette pépite inscrite ce week-end en première journée de play-off de la Jupiler Pro League face à Oostende. Une revanche pour le joueur, lui qui a été sifflé la semaine précédente et mis sur le banc face à Manchester United en Europa League.



Auteur de son 9e but, il compte aussi 10 passes décisives cette saison. Au micro de la RTBF, il faisait le point sur sa situation : "J'ai su me montrer efficace dans une position axiale, celle que je préfère, même si je ne joue pas toujours là. C'est un des plus beaux but de ma carrière et ce d'autant plus qu'il est important" avant de relancer, « je comprends que je me fasse parfois siffler, surtout que la semaine passée j'étais moins bien et que j'ai raté des passes inhabituelles. Je voulais donc montrer que je suis toujours là et qu'on a besoin des supporters aussi quand on est moins bien".