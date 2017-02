Somalie : l'ONU et ses partenaires félicitent le nouveau Président pour son élection

L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l'Éthiopie, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont félicités de la conclusion du scrutin présidentiel en Somalie et ont adressé leurs plus sincères félicitations au nouveau Président fédéral somalien Mohamed Abdullahi Farmajo pour sa victoire.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38...