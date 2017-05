Sommet Riyad : Le Président Déby acceuilli dans la salle par le Roi Salmane

Le Roi Salmane de l'Arabie Saoudite serre la main de son hôte tchadien le Président Idriss Deby à son arrivée à la salle de la réunion en Arabie saoudite. Le Président tchadien est arrivé en Arabie Saoudite sur invitation du roi saoudien pour participer à la réunion arabo- islamique- américaine dont le Président américain Trump prononcera un discours sur la paix dans le monde, surtout le rôle de l'islam et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.



Il faut rappeler que les forces armées tchadiennes ont joué un rôle important dans la lutte contre l'extrémisme au Mali et au Nigéria.