À Kheche dans l'ouest de Kourdoufane, un conflit meurtriers entre éleveurs et cultivateurs a fait dix morts. Le conflit entre Alberti et Houmour aljikhessate ne date pas d'aujourd'hui et des échauffourées entre les deux parties sont monnaie courante. Pour contenir le conflit les responsables administratifs et des chefs traditionnels ont appelé les deux parties à privilégier le dialogue afin de trouver une solution et enterrer la hache de guerre.