ACTUALITES Soudan: L'opposition militaire reconnaît une défaite militaire

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Mai 2017 modifié le 23 Mai 2017 - 13:58

Dans un communiqué publié en arabe, l'opposition soudanaise a reconnu pour la première fois sa défaite dans ses offensives du samedi et dimanche dans le Darfour.

رطوم 23 مايو 2017- أعلنت حركة تحرير السودان، والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، عن أسر قيادات عليا في المعارك التي وقعت بدارفور يوم الأحد، كما نعى رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، الجنرال محمد عبد السلام (طرادة) وهو أحد القادة العسكريين البارزين. وقال بيان مشترك للحركتين إن القوات الحكومية حشدت متحركات جديدة في منطقتي "مزبد " و"وادي هور" في ولاية شمال دارفور إضافة الي متحركات أخري قادمة من ولايات مختلفة. وأضاف "تصدى الرفاق بكل شراسة في معركة جبل عدوله الأولي التي استمرت من يوم الأحد الي نهار الإثنين وانتصر فيها الرفاق وبعد ثلاث ساعات أرسلت الحكومة قوة كبيرة وإندلعت معركة عدوله من جديد وهي المعركة الثانية في نفس المنطقة ،وقاتل الرفاق بكل شراسة ولَم يستسلموا حتي نفاد الذخائر ..و خسر النظام عدد كبير من القتلي". وأكد البيان وقوع عدد من قادة الحركة في أسر القوات الحكومية وبينهم نمر عبدالرحمن رئيس المجلس الإنتقالي والمتحدث العسكري لحركة مناوي أحمد حسين مصطفي (أدروب) ، كما تم أسر رئيس هيئة الأركان اللواء جمعة مندي عيسي وإقتياده الي جهة غير معلومة، طبقا للبيان. ويشار الى أن نمر عبد الرحمن تزعم مجموعة انشقت في وقت سابق عن حركة تحرير السودان التي يرأسها عبد الواحد محمد نور، ونأي المجلس عن أي مفاوضات مع الحكومة السودانية كما لم يعلن هدنة في دارفور أسوة بحركتي مناوي وجبريل ابراهيم. وبحسب البيان المشترك ففن عددا من الأُسَرى تم تصفيتهم على يد الإستخبارات الحكومية بينهم الجنرال محمد عبد السلام (طرادة). وبالفعل نعى عبد الواحد نور الجنرال (طرادة) ووصفه بالقائد الشجاع ، وقال في بيان ليل الإثنين أن الجنرال "استشهد دفاعا عن الثورة وحرية الشعب السوداني بعد ملحمة بطولية أبلى فيها بلاء حسنا مع رفاقه حتى نفدت ذخيرتهم وتم تصفيته مع بعض رفاقه بعد وقوعهم في الأسر". GOOGLE POWERED استطلاع الرأي The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it. أخر الآراء لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...) ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...) الكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...) المزيد فيديو أخر التحاليل هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 2017-02-15 21:42:51 المج





Dans la même rubrique : < > Equatorial Guinea’s Bioko Oil Terminal Regains Momentum after Agreement with Arabian Energy U.S. Ambassador Launches 2017 School Net Distribution Campaign Sudan / Human rights: UN expert calls on the Government to adopt urgent democratic reforms