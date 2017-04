Soudan: La médiation africaine appelle à une rencontre de paix

Le Médiateur sud africain M. Mbeky a proposé une rencontre entre l'opposition soudanaise et le haut comité de dialogue national (gouvernement). Dans un communiqué de presse publié mercredi l'opposition a opposé une fin de non recevoir mais elle s'est dite prête à discuter du volet humanitaire. L'opposition accuse l'armée d'avoir incendié le marché de Roukroukou à Eljeneina dans le Darfour et tué trois réfugiés soudanais. Le syndicat des avocats du Darfour a condamné l'incendie du marché et la mort des trois personnes. Il exige une enquête indépendante.