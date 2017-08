Soudan: Le 1er Ministre tchadien en visite lundi

Le Premier Ministre tchadien Pahimi P. Albert se rendra lundi au Soudan, à la tête d'une forte délégation, à l'invitation du vice Président de la république Hasabo Mohamed Abd Al Rahman. La visite qui durera trois jours entre dans le cadre du déplacement au Tchad de M. Hasabo en mai dernier à l'occasion d'une exposition industrielle soudanaise, a indiqué le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères Mr. Khedr. L'agence Sudan News a souligné que le Premier ministre tchadien sera reçu par le président Elbechir et le premier Vice-président de la République. La délégation tiendra aussi une réunion avec les hommes d'affaires et des investisseurs soudanais pour une démonstration incitative pour les convaincre à investir au Tchad. Selon le programme, le premier ministre et sa délégation visiteront quelques sociétés parmi lesquelles Giat spécialisée dans la fabrication des armes. Alwihda info