Soudan: Le combat s'est poursuivi dans le Darfour, l'armée saisit de 18 véhicules

La défaite militaire des rebelles ont convaincu certains opposants de répondre au projet de réconciliation nationale que prône le gouvernement soudanais. Mardi, de dirigeants du Mouvement pour la justice et l’égalité-MJE (rébellion soudanaise) ont regagné Khartoum, grâce à la Médiation du Président tchadien Idriss Deby. C'est lors de sa visite officielle en octobre dernier en Allemagne que le Président Idriss Deby s'est entretenu avec ce mouvement rebelle dissident du MJE pour les convaincre de rejoindre le processus de paix en cours au Soudan. En décembre, des concertations auraient eu lieu avec les autorités soudanaises, grâce auxquelles le mouvement rebelle a accepté une réconciliation nationale avec le Président Omar Hassan Elbechir. C'est pourquoi, M. Abou Bakr Hamid le secrétariat de l'organisation et de l'administration du mouvement et le secrétaire pour les Affaires Humanitaires du Mouvement, Suleiman Jamous sont arrivés Mardi à Khartoum à la tête d'une délégation. Ils ont tenu une conférence de presse à leur arrivée à l'aéroport de Khartoum. Abou Bakr Hamid et Suleiman Jamous ont déclaré la disponibilité de leur mouvement à renforcer le processus de paix en cours sans oublier de remercier le médiateur Idriss Deby pour ses efforts consentis en faveur de la paix au Soudan.









A la veille de leur voyage pour Khartoum le mouvement MJE de M. Jibril Brahim a publié un communiqué pour les suspendre du mouvement.