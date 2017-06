INTERNATIONAL Soudan: Plusieurs rebelles tchadiens tués ou faits prisonniers

4 Juin 2017

Au fur et à mesure que l'armée soudanaise se rapproche de la frontière tchadienne elle découvre des signes apparent et persistant de la cohabitation militaire entre les rebelles soudanais et tchadiens.

L'opposition militaire tchadienne a participé aux derniers combats opposant rebelles et armée soudanaise dans le Darfour? De rebelles faits prisonniers par l'armée soudanaise ont affirmé leur appartenance au mouvement d'opposition de Timane Erdimi. Sur eux de téléphones satellitaire et des pièces d'identité tchadiens ont été retrouvés et présentés à la presse. Au fur et à mesure que l'armée soudanaise se rapproche de la frontière tchadienne elle découvre des signes apparent et persistant de la cohabitation militaire entre les rebelles soudanais et tchadiens. Plusieurs officiers supérieurs de la rébellion tchadienne auraient perdu leur vie parmi lesquels figurent un certain colonel Djirou, selon l'armée soudanaise. Les preuves les plus accablantes impliquant la rébellion tchadienne étaient à Ein Sirou là où l'armée soudanaise a saisi des armes, de munitions, des documents et plus précisément des équipements satellitaires avec des numéros de téléphones des certains officiers supérieurs en service au Tchad. Jusque là les autorités soudanaises excluent toute implications du gouvernement tchadien avec lequel elles entretiennent des très bonnes relations.



Grâce à la médiation du Président tchadien Idriss Deby, plusieurs mouvements rebelles soudanais ont regagné la légalité. Le dernier mouvement en date est celui du MJE. Les dirigeants du Mouvement pour la justice et l’égalité-MJE ( rébellion soudanaise) ont regagné Khartoum Mardi, grâce à la Médiation du Président tchadien Idriss Deby. M. Abou Bakr Hamid chargé du secrétariat de l'organisation et de l'administration du mouvement et le secrétaire pour les Affaires Humanitaires du Mouvement, Suleiman Jamous sont arrivés Mardi à Khartoum à la tête d'une importante délégation accompagnée d'une délégation tchadienne. Le Président Omar Elbechir a tenu à remercier le Président Idriss Deby pour ses efforts consentis en faveur de la paix au Soudan. Les deux pays ont formé une force mixte grâce à laquelle la sécurité à la frontière est en voie de rétablissement et les rebelles tchadiens sont de moins en moins visibles.







